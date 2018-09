Congo-Brazzaville: Alphabétisation - Des encadreurs du Pool se forment au numérique

Du 27 au 29 septembre à l'espace multimédia de la mairie de Ouenzé, cinquième arrondissement de Brazzaville, les encadreurs pédago-andragogiques vont s'approprier les nouvelles aptitudes d'utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC).

Organisé par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, en partenariat avec l'Unesco, l'atelier de formation des encadreurs du Pool s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Alphabétisation fonctionnelle numérique des jeunes filles et femmes du Pool ».

Cette première étape précède la formation des apprenantes et vise également à enrichir les potentiels intellectuels et professionnels des participants.

Selon la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Laure Matongo, cette formation correspond à l'Objectif de développement durable 4.

En effet, celui-ci a pour but d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.

« Il est question d'explorer comment les technologies numériques peuvent soutenir ce quatrième objectif, en particulier sur l'alphabétisation des jeunes et des adultes. Les TIC conditionnent aujourd'hui le développement du monde, transforment les modes de vie, de travail et de socialisation », a-t-elle indiqué, rappelant que l'intégration du numérique dans la pratique andragogique était perçue comme un élément déterminant dans l'optique de l'amélioration de l'offre de l'éducation non formelle.

L'approche numérique de l'alphabétisation fonctionnelle conçue avec l'appui de l'Unesco, a poursuivi Laure Matongo, est susceptible de favoriser l'intégration socioéconomique des apprenants du secteur non formel. Il s'agit aussi et surtout de les transporter dans le village planétaire pour qu'ils soient également capables de naviguer dans un monde révolutionné par le numérique. C'est ainsi qu'elle a invité les participants à plus d'assiduité, d'abnégation et d'intéressement pour s'éloigner des traditionnelles méthodes d'enseignement.

« Leur exemplarité doit alors être de mise pour que vive le slogan traditionnel : il n'est jamais trop tard pour apprendre, qui caractérise le système éducatif non formel de notre pays. En agissant de la sorte, il me semble satisfaisant de croire qu'ils combattent une vraie cause pour débouter hors de notre pays l'alphabétisme et l'illettrisme », a conclu la directrice générale, précisant qu'il s'agissait d'un grand challenge pour le ministère d'assurer l'encadrement pédagogique des jeunes scolarisés, déscolarisés et non scolarisés du département du Pool.

Notons que dans le cadre de la reprise effective de l'école dans ce département, le ministère en charge de l'Enseignement général a organisé un stage de remise à niveau des élèves, en partenariat avec l'Association des femmes leaders du Pool. Dans un proche avenir, un atelier sera animé, à Kinkala, au profit des filles et femmes du Pool, fragilisées par les conflits récurrents ayant émaillé cette partie du pays.