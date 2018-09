Afrique: Diplomatie - Melania Trump attendue dans quatre pays africains

L'annonce a été faite le 26 septembre par la Première dame américaine elle-même, précisant qu'elle se rendrait début octobre notamment au Ghana, au Malawi, au Kenya et en Egypte.

Lors d'une réception des conjointes des dirigeants présents à New York pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, l'épouse du président Donald Trump a déclaré: « Le 1er octobre marquera le premier jour de ma visite en solo dans quatre pays d'Afrique magnifiques et très différents ». Il s'agit d'un grand voyage dédié à la cause du bien-être des enfants, a-t-elle précisé.

Melania Trump a indiqué que le choix des quatre pays découle du fait qu'ils avaient travaillé avec l'agence américaine pour le développement (Usaid) afin d'aider les enfants. « Je suis si fière du travail de cette administration, via l'Usaid et d'autres moyens », a-t-elle commenté, ajoutant que ce voyage lui permettrait de mettre l'accent précisément sur les soins aux nouveau-nés et l'éducation. L'ex-mannequin de 48 ans a poursuivi : « Que ce soit pour l'éducation, la dépendance des drogues, la faim, la sécurité sur internet, les intimidations, la pauvreté ou les maladies, ce sont trop souvent les enfants qui sont les premières victimes dans le monde ». Elle s'exprimait en présence des Premières dames du Ghana, du Kenya et du Malawi.

Le prochain voyage en solo de Melania Trump n'est pas le premier du genre. Elle avait déjà voyagé sans son mari en septembre 2017. Elle s'était alors rendue à Toronto, où elle avait rencontré le prince Harry et assisté à l'ouverture des jeux qu'il organise pour les anciens combattants blessés ou handicapés. Elle a aussi participé à plusieurs déplacements à l'étranger avec son époux. Quant à Donald Trump, il n'est pas encore allé en Afrique depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017 mais avait reçu, en août dernier à Washington, avec Melania, le président kényan, Uhuru Kenyatta, et sa femme.

Plusieurs analystes pensent que le milliardaire républicain hésite de se rendre en Afrique pour avoir par le passé dénoncé, selon des médias américains, l'immigration en provenance de « pays de merde ». Une allusion qui renvoyait notamment à des pays africains et qui avait fait polémique à travers le monde.

Le voyage de Melania Trump en Afrique avait déjà été précédemment évoqué par le patron de la Maison- Blanche devant des journalistes. « Elle va faire un grand voyage en Afrique. Nous aimons tous les deux l'Afrique. L'Afrique est si belle », avait-t-il lancé.