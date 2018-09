Maroc: Transport aérien et tourisme - Casablanca abrite le premier symposium africain

Le conclave régional sur les deux domaines se tient du 27 au 29 septembre dans la ville marocaine, à l'initiative de l'association Clé de la paix pour le développement et la solidarité, en partenariat avec le Conseil économique et social de l'Union africaine.

Le premier symposium africain sur le transport aérien et le tourisme a pour objectifs de cerner l'état actuel des deux secteurs sur le continent, de prendre conscience des défis et des opportunités existantes, enfin de réfléchir sur les moyens d'établir des partenariats interafricains.

Six panels meubleront les travaux de cet événement, à savoir « Concevoir une offre touristique innovante et dans l'ère du temps, fondée sur la durabilité et la digitalisation », « Infrastructure touristique et la logistique pour une expérience touristique sans désagrément », « Les enjeux du transport aérien : connectivité, accessibilité et interactivité », « Le défi de la sécurité : les nouveaux défis de sécurité pour un développement touristique », « La formation professionnelle et les nouvelles technologies au cœur du développement touristique du continent », enfin « Préserver, valoriser et promouvoir le patrimoine culturel de l'Afrique ».

Au terme des discussions, une note d'orientation de l'Union africaine se rapportant à la contribution du tourisme, à l'intégration continentale et à la réalisation d'un document consultatif sur la mise en place de l'Organisation africaine du tourisme sera élaborée, selon les organisateurs.

S'inscrivant dans le cadre de la vision 2063 de l'Union africaine et de la stratégie de coopération africaine pour la valorisation des services touristiques et d'aviation civile, ce symposium s'intègre parfaitement dans une logique de coopération afin de renforcer la part des secteurs touristique et de l'aviation civile dans le tissu économique africain et partant, contribuer à la création d'un cadre continental qui garantit la croissance, le développement et la compétitivité de ces deux domaines.

Créée en mars 2017, l'association Clé de la paix pour le développement et la solidarité a pour missions de promouvoir le dialogue et la cohabitation entre cultures, d'encourager l'investissement matériel et immatériel, de mettre en valeur les talents des jeunes dans le but de réaliser une renaissance culturelle, artistique et sociale intégrée et d'organiser des compagnes médicales ainsi que des événements de solidarité sur les plans national et international.