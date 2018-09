Algérie: Messahel s'entretient à New York avec le secrétaire général de l'ONU

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s'est entretenu mercredi à New York (Etats unis) avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en marge de sa participation aux travaux de la 73ème session de l'Assemblée Général de l'ONU, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L'entretien a porté sur la situation au Mali, en Libye et au Sahara occidental, a précisé la même source, soulignant que M. Guterres a exprimé sa "gratitude" pour le soutien "constant" de l'Algérie et l'accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ainsi que ses efforts visant à soutenir son Représentant spécial pour la Libye, Ghassane Salame.

Il a indiqué que les Nations Unies continueront à travailler avec l'Algérie en vue d'accélérer la sortie de crise dans ces deux pays, a assuré la même source.

Lire aussi: Messahel conduira la délégation algérienne à la 73ème session de l'AG de l'ONU

Concernant la situation au Sahara occidental, M. Guterres a renouvelé "l'engagement" des Nations unies et de l'Envoyé personnel, Horst Kohler à redynamiser le processus de règlement du conflit du Sahara occidental.

Messahel a réitéré "l'engagement" de l'Algérie à soutenir les efforts de paix au Mali et en Libye, soutenant que "l'Algérie, en tant que pays voisin, poursuivra sa coopération avec l'Envoyé personnel, Horst Kohler".

Messahel et Gueterres se sont félicités de la qualité des liens de coopération entre l'Algérie et l'ONU dans divers domaines et sont convenus de poursuivre cette coopération au service de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement.