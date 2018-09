Algérie: Décès de la ministre sud-africaine des Affaires environnementales - Mme Zerouati présente les condoléances du Gouvernement algérien

Ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie, Vahid Halilhodzic pourrait de nouveau… Plus »

Au lendemain de l'indépendance de l'Afrique du Sud, la défunte a contribué à l'action politique et gouvernementale pour participer à l'édification et le développement de son pays, a rappelé Mme Zerouati, affirmant que "les services rendus par la défunte seront gravés en lettres d'or dans l'histoire de l'Afrique du Sud ami".

"L'Afrique du Sud perd avec la disparition de la militante Molewa, une de ses vaillants enfants ayant consacré leur vie au militantisme et à la libération de leur pays du régime de l'apartheid", a écrit Mme Zerouati, exprimant, au nom du Gouvernement algérien, "ses sincères condoléances et ses plus profonds sentiments de compassion avec la famille de la défunte".

Alger — La ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a signé, mercredi au siège de l'ambassade de l'Afrique du Sud à Alger, au nom du gouvernement algérien, le registre de condoléances suite au décès, le 22 septembre 2018, de la ministre sud-africaine des Affaires environnementales et militante au sein du parti du Congrès national africain, Edna Molewa.

