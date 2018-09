Algérie: La LIM salue les efforts des oulémas et penseurs algériens dans la lutte contre l'extrémisme, le racisme et le terrorisme

Alger — Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale (LIM), Mohamed Bin Abdulkarim al-Issa, a salué la modération religieuse en Algérie et les efforts des oulémas et penseurs algériens dans la lutte contre l'extrémisme, le racisme et le terrorisme.

Dans une interview au quotidien El Khabar, en marge de sa visite en Algérie, publiée jeudi, M. al-Issa a mis en avant la convention signée entre la Ligue et le Haut conseil islamique (HCI) algérien portant sur la coopération et les échanges y compris de visites pour la réalisation des objectifs communs et l'organisation de rencontres, saluant par la même occasion la pratique "d'un Islam modéré en Algérie et son honorable histoire".

D'autre part, le SG de la LIM a valorisé les efforts des oulémas et penseurs algériens, membres de la Ligue, de par leur rôle important dans "la présentation de la véritable image de l'Islam, à travers le monde et la lutte contre l'extrémisme associé à tort à l'Islam".

Il a mis l'accent également sur l'attachement des oulémas algériens à lutter contre l'islamophobie, à travers la prise de conscience, en sus de leur rôle dans "la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme".

Par ailleurs, M. al-Issa a souligné le rôle de la Ligue dans la consolidation des exigences de la paix et de la concorde et la diffusion de la pensée modérée, à la faveur de la promotion du dialogue et de l'entraide, en sus de ses efforts dans le règlement des différends et conflits, en œuvrant à prodiguer des conseils, à faire prévaloir la raison et à consacrer la clairvoyance.

"La LIM prône l'Islam modéré loin de toute action pouvant entacher l'image de l'Islam et des musulmans et œuvre à l'éradication du fanatisme et de l'extrémisme religieux qui nourrissent le terrorisme, à travers la sensibilisation intellectuelle pour faire face aux idées obscures et éveiller les consciences des musulmans dans les pays non musulmans", a précisé le responsable.

"Nous avons fait face à un danger, une autre forme d'extrémisme, à savoir les voix de l'extrême droite à l'Occident et son exportation d'une vision de haine envers l'Islam, l'Islamophobie. Il est du droit des musulmans dans les pays occidentaux de revendiquer leurs appartenances religieuses en parallèle avec le respect des lois, des constitutions et des cultures de ces pays. Il est de leur droit également de s'y opposer de manière pacifique", a déclaré le SG de la LIM concernant l'autre forme d'extrémisme, l'islamophobie.

Lors de sa rencontre auparavant à Alger avec le SG de la Ligue des Oulémas, imams et prédicateurs du Sahel, Youcef Belmahdi, M. Al-Issa a exprimé sa disponibilité à soutenir les efforts de la ligue des imams et prédicateurs du Sahel pour faire face à l'extrémisme religieux, mettant l'accent sur "l'importance du renforcement des valeurs, aussi bien dans les pays musulmans qu'européens, en vue de corriger l'image de l'Islam souillée par les idées obscures et extrémistes".

"Les valeurs et les mœurs sont désormais absentes dans la vision conçue par les Européens sur le comportement des musulmans, ce qui est totalement contraire aux préceptes de l'Islam qui incitent aux bonnes mœurs en tant que valeurs humaines nobles", a souligné le SG de la LIM qui ajouté que son institution "£œuvre à donner la meilleure image de l'Islam en Europe".