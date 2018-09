Algérie: La Troisième Réunion de haut niveau de l'ONU dédiée aux maladies non transmissibles (OMS)

New York — L'Assemblée générale des Nations Unies organise jeudi la Troisième Réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (MNT), a indiqué l'Organisation Mondiale de la santé (OMS) sur son site officiel.

Cette réunion prévue au cours du troisième jour de débat général de l'ONU, est convoquée par la présidence de la 73 eme session de l'Assemblée générale, afin de permettre aux Chefs d'Etats et de gouvernements "de faire l'état des lieux" des progrès accomplis pour réduire le risque de décès prématurés dus aux MNT.

Elle aura pour thème: "Développer les solutions multipartites et multisectorielles de prévention et de maîtrise des maladies non transmissibles dans le contexte du Programme de développement durable à l'horizon 2030".

Les deux précédentes réunions se sont traduites, pour rappel, par un certain nombre d'engagements nationaux à mettre en £uvre en 2015 et 2016 pour réduire les risques de développer des MNT, fournir de meilleurs soins aux personnes souffrant de ces maladies, et suivre les tendances et les progrès dans la lutte contre ces maladies.

Ainsi, la Réunion sur les MNT requiert la participation et le soutien de multiples secteurs, notamment : les chefs d'Etat et de gouvernement, les parlementaires, les ministères des affaires étrangères, des finances et de la santé, les chefs ou représentants de haut niveau, des institutions des Nations Unies concernées, de la société civile, du secteur privé, des fondations philanthropiques, des milieux universitaires, des associations médicales, des peuples autochtones et des organisations communautaires.

La participation d'autres secteurs aux Réunions de haut niveau, et à l'audition interactive sur les MNT qui a eu lieu le 5 juillet 2018 à New York, joue un rôle important pour garantir le caractère coopératif du processus.

La première réunion de haut niveau sur les MNT de 2011, avait vu la présence de 34 chefs d'Etats, et de gouvernements. Elle avait été suivie par une seconde en 2014 où quatre engagements assortis de délais avaient été pris dont les objectifs nationaux pour les MNT pour 2025, ainsi que des politiques et plans multisectoriels à envisager pour atteindre ces objectifs.

Cependant, les chefs d'Etats et de gouvernements les chefs d'Etats et de gouvernements ont déjà pris le ferme engagement de réduire d'un tiers, le taux de mortalité prématurée due aux MNT, et de promouvoir la santé mentale et le bien-être, et ce, dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, et de ses objectifs de développement durable (ODD).

Selon les chiffres de l'OMS, sept personnes sur dix décèdent dans le monde à cause des MNT (maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, pneumopathies chroniques). Soit 41 millions de personnes en moyenne chaque année.

Parmi celles-ci, 15 millions sont âgées entre 30 et 69 ans, et plus de 85 % de ces décès "prématurés", surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Des centaines de millions d'autres, souffrent de troubles mentaux, neurologiques ou dus à l'abus de substance. On cite, la dépression, la dépendance à l'alcool, l'anxiété, les troubles bipolaires, la schizophrénie et la démence.

Chaque année, près de 800.000 personnes se suicident.

Les MNT et les troubles mentaux représentent une menace de grande ampleur, cite encore le site de l'OMS.

C'est la raison pour laquelle les leaders mondiaux, les gouvernements et les parties prenantes venant de tous les secteurs de la société considèrent que la Troisième Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles constitue un tournant dans la lutte mondiale contre les MNT et la promotion de la santé mentale et du bien-être.