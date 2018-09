Angola: L'OMT appelle des opérateurs à l'investissement

Moçâmedes — L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a appelé jeudi, dans cette ville, les acteurs du secteur à investir cette année dans les technologies numériques afin de révolutionner le secteur et de créer un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat dans le tourisme.

Dans un message publié jeudi à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, l'OMT indique que nous vivons aujourd'hui dans un monde de plus en plus connecté et interdépendant, où les progrès numériques transforment le comportement du citoyen, changeant la façon dont la façon d'informer et d'impulser l'innovation.

Le message lu par la directrice du bureau de coopération de l'OMT, Rosa Cruz, à l'ouverture du Forum régional du tourisme qui a lieu dans la ville de Moçamedes sous le thème « Le tourisme et de la transformation numérique », indique que l'incorporation des avancées numériques et l'innovation offrent des possibilités d'accroître l'inclusion sociale, l'autonomisation des communautés locales et l'utilisation efficace des ressources dans la gestion.

Nous avons besoin non seulement de nouveaux outils, mais aussi de nouvelles capacités et façons de penser, lit-on dans le message.

L'OMT souligne que l'importance du secteur du tourisme dans le monde entier, son impact sur de nombreux autres secteurs et les objectifs du développement durable, met le secteur à l'avant-garde de responsabilité sociale, qui va maintenant de pair avec l'innovation dans tous les niveaux.

Le message ajoute également que la transformation numérique profitera à tous et que le travail consistera à faire en sorte que le tourisme contribue à cet engagement mondial.

Le forum compte sur la participation des représentants des provinces de Namibe, Huila, Cunene et Cuando Cubango et examine les questions relatives au tourisme régional, la préservation des parcs nationaux et des aires de conservation, le tourisme ethnique et culturel, la législation sur les visas de tourisme dans les frontières, entre autres.