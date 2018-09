Angola: Le gouverneur de Bié appelle au soutien des autorités traditionnelles

Cuito — Le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, a demandé mercredi, à Embala Ecovongo, municipalité de Cuito, le soutien des autorités traditionnelles afin de contribuer avec des idées positives à la résolution des problèmes qui touchent la population.

Le gouverneur a exprimé ce besoin quand il visitait Embala Ecovongo, le site qui a donné naissance au nom de la province de Bié, à travers le chasseur Vie, considéré comme le fondateur de cette région.

À l'occasion le gouverneur Pereira Alfredo a considéré qu'il était important d'associer l'expérience des autorités traditionnelles à sa gouvernance.

"Je suis ici pour me présenter aux aînés, pour recevoir des conseils, car les chefs coutumiers sont les détenteurs du pouvoir local et connaisseurs de la culture et besoins des populations", a-t-il déclaré.

Il a cependant appelé les autorités traditionnelles à préserver la véritable histoire d'Ekovongo et surtout, la transmettre aux générations futures en vue de conserver l'identité de la localité (préservation des us et coutumes). Pendant son séjour de quelques heures, à Embala do Ecovongo, le gouverneur a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe des autorités traditionnelles qui ont combattu le colonialisme portugais.