Angola: Le présumé suspect de double homicide arrêté par le SIC à Benguela

Benguela — Le meurtrier présumé de deux enfants âgés respectivement de six et huit ans, tués vendredi dernier dans le quartier Caponte City, voisinages de la ville de Benguela, est déjà détenu par le Service d?investigation criminelle (SIC), a appris mercredi l'Angop de source policière.

Il s'agit du citoyen Alfredo Tchianga Bongo, âgé de 33 ans, détenu à l'hôpital général de Benguela.

Se confiant à la presse, l'auteur présumé a déclaré que l'homicide a été commis quand il est allé à la résidence des victimes afin d'obtenir le contact de quelqu'un par la mère des enfants, moment précédé de la consommation de boissons alcoolisées et de stupéfiants, payés par des amis.

Selon Alfredo Bongo, l'effet de l'alcool et de la drogue l'a motivé à consommer l'assassinat, en commençant par poignarder le garçon âgé de six ans avec des coups au cou, prétendument pour avoir mal réagi.

«La jeune fille, se rendant compte de ce qui se passait se mit à crier, puis l'a saisit et l'a poignardé aussi dans les mêmes conditions », a déclaré le meurtrier présumé, soulignant qu'après ce double homicide, il a pris la télévision Plasma et le décodeur pour laisser entendre à un vol et s'est enfui.

Interrogé sur la relation qu'il avait avec sa famille, il a dit qu'il fréquentait la maison depuis plus de 10 mois, interagissant avec les enfants comme d'habitude, ainsi qu'avec leurs parents.

Alfredo Bongo, né à Cabinda, marié et père de quatre enfants, s'est dit désolé pour le crime et a saisi l'occasion de demander des excuses publiques à la famille endeuillée et à la société tout entière.

Cependant Núria Morais, membre de la famille des victimes, qui a salué le travail du SIC, a demandé aux organes de droit de faire justice.

Après six jours de l'événement, Angop est retourné sur les lieux du crime (résidence) et a constaté qu'après la mort, le couple s'était séparé et que la maison était définitivement fermée.

Les voisins restent consternés par ce qui s'est passé et demandent en même temps que l'auteur soit tenu strictement responsable de ce crime.