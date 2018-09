Angola: L'ENANA dénonce le vandalisme du périmètre de l'aéroport de Soyo

Le meurtrier présumé de deux enfants âgés respectivement de six et huit ans, tués… Plus »

En 2011, un avion de type «Beach Baron 58 » appartenant à une société privée, également provenant de Cabinda, s'est écrasé à l'aéroport de Soyo, avec six passagers à bord, y compris le pilote, tous les occupants étant sortis sains et saufs.

Avec 14 passagers et deux membres d'équipage à bord, l'avion est entré en collision avec une chèvre pendant la phase d'atterrissage, et à la suite, une des lames de l'hélice du moteur droit a été partiellement endommagée, mais sans causer des victimes humaines.

L'accident est survenu lundi vers 15 heures et 41 minutes impliquant l'avion de la Sonair, provenant de Cabinda avec, avec le matricule D2 FFJ et l'indicatif SOR404.

Malgré les réparations et corrections apportées dans le cadre du compromis avec la sécurité opérationnelle, «nous sommes témoins actes de vandalisme de la clôture par des corps étrangers, ce qui, comme ce fut le cas, peut causer de sérieuses contraintes à l'opération des avion sur la piste et aux voies de circulation» , lit dans le document.

