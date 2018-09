Ile Maurice: Pourquoi la liaison aérienne Maurice-Rodrigues est-elle toujours difficile ?

«Le problème de billet entre Maurice et Rodrigues est quelque chose qui date. Il est temps de le résoudre», martèle Christian Raboude, figure connue de l'île. La relation entre Air Mauritius (MK) et les Rodriguais a du plomb dans l'aile.

Depuis que la compagnie d'aviation nationale a décidé de ne plus vendre des billets ouverts entre Maurice et Rodrigues, la société civile et l'opposition rodriguaises sont montées au créneau. Au Paille-en-Queue Court, l'on affirme que c'est une pratique mondiale et que c'est pour une meilleure planification de vol que cette décision a été prise.

Un ancien haut cadre de MK va encore plus loin. Air Mauritius perd de l'argent sur cette desserte et ce sera ainsi tant que la piste de l'aéroport ne sera pas agrandie. En somme, la ligne entre Maurice et Rodrigues sera toujours mal desservie, du moins jusqu'à la construction d'une nouvelle piste d'atterrissage, qui permettra aux avions à réacteur d'y emmener un grand nombre de passagers, contrairement à un ATR 72.

Les critiques sont acerbes sur les réseaux sociaux. Nicolas Von-Mally, le Minority Leader, profitant de la vague de mécontentement qui déferle en a remis une couche. «Aujourd'hui, nous les Rodriguais, n'avons plus le droit de partir sans une date de retour fixe. Nous estimons que c'est une manière de contrôler les mouvements des Rodriguais au sein de la République. Est-ce qu'Air Mauritius veut nous faire comprendre que nous ne vivons pas dans la même République ?»

Meilleure planification

Du côté d'Air Mauritius, l'on affirme que cette décision a été prise dans le but d'une meilleure planification de vols et que cela s'applique également aux Mauriciens pour éviter un goulot. Les comptoirs de réservation sont pris d'assaut au dernier moment. «Ce goulot a été en partie occasionné par l'open ticketing. Cette pratique empêche la compagnie de faire un planning approprié en ce qui concerne le nombre de sièges passagers. Le billet ouvert n'est pas privilégié dans le monde de l'aviation, justement pour permettre une meilleure planification», explique notre interlocuteur. D'ailleurs, il précise que c'est pour cette raison que les Rodriguais ont été privés de leurs colis (dont des journaux) tout récemment, en raison d'un grand nombre de passagers, les avions avaient un excès de poids.

Cependant, derrière la revendication rodriguaise, il y a également des vies humaines, des histoires de liens familiaux. Nicolas Von-Mally le rappelle. «Si, au départ, un étudiant à l'université achète un billet avec la date de retour ouvert et si, au cours de sa scolarité à Maurice, un de ses parents tombe malade, que va-t-il se passer ?»

Depuis que cette décision a commencé à faire polémique à Rodrigues, MK a assoupli sa décision. Les Rodriguais en déplacement à Maurice pour des raisons médicales n'auront pas à payer des frais supplémentaires quand ils changent leur date de départ. D'autres changements concernant les malades pourraient intervenir incessamment, ajoute Air Mauritius.

Les travaux pour la nouvelle piste en 2019

La construction d'une nouvelle piste d'atterrissage à Plaine-Corail pour les gros-porteurs débutera l'année prochaine. Le gouvernement cherche un consultant pour préparer une demande de licence d'Environnent Impact Assessment. Ce projet a pris du retard en raison d'un changement de gouvernement. L'ancien gouvernement, le Mouvement rodriguais, voulait une piste parallèle à celle existante mais quand l'Organisation du peuple de Rodrigues est arrivée au pouvoir, elle a voulu une piste sur pilotis. Finalement, la piste parallèle est privilégiée.

Une ligne onéreuse

«Desservir Rodrigues coûte cher à Air Mauritius tous les ans. Ce sont plusieurs millions de roupies avalées par la desserte.» L'explication provient d'un ancien de MK. Si cette ligne est desservie par un gros-porteur, la dépense sera réduite. En raison de la petite piste, aucun avion à réaction ne peut atterrir à Plaine-Corail, sauf des ATR 72. C'est pour cette raison que les autres compagnies ne s'intéressent pas à atterrir dans l'île. Du côté de MK, l'on affirme que la profitabilité de cette desserte dépend de plusieurs facteurs, notamment du prix de carburant.

Ministère de tutelle: «Une décision de MK»

Le gouvernement affirme qu'il n'est pas partie prenante de la stratégie d'Air Mauritius. «C'est une décision propre à Air Mauritius. Le gouvernement n'est pas intervenu», déclare une source au ministère de Rodrigues, qui tombe sous sir Anerood Jugnauth. Mais le ministère a cherché la raison de cette décision. «Nous avons appris qu'Air Mauritius était obligée de garder des sièges libres au cas où des passagers avec des billets ouverts se manifestent au dernier moment. Mais bien souvent, l'avion décolle avec des sièges vides alors que des touristes veulent un siège.» Cette décision de MK, insiste notre interlocuteur, n'est pas contraire à la politique du gouvernement qui veut établir un pont entre les deux îles.