Ile Maurice: Billets d'avion Maurice - Rodrigues - Christian Raboude juge l'Etat directement responsable

Archaïque, arbitraire et anticonstitutionnelle. C'est ainsi que les 5 juges de la Cour suprême de l'Inde ont…

Il est en train de se battre sur le plan légal au niveau international afin de faire reconnaître la souveraineté sur les Chagos, et bien il doit le faire dans les faits et dans la pratique également. Il se bat pour les Chagos mais Rodrigues est laissée pour compte.»

Étant partenaire majoritaire d'Air Mauritius, le gouvernement est directement responsable de ce qui s'y passe. Il y a beaucoup de facilites pour les touristes me bizin get nou bann dimounn avan.

Rodrigues a été trop longtemps négligée, même par rapport à son niveau de développement. Il y a un oubli volontaire de Rodrigues de la part du gouvernement central. Il y a un besoin urgent de rétablir cette situation et de rectifier le tir car tous les citoyens ont un droit égal. Il y a une politique discriminatoire et un manque de considération envers le peuple de Rodrigues à l'intérieur de la république de Maurice.

Entre Maurice et Rodrigues il y a plus de 600 km, ce qui fait que Rodrigues est un cas unique. J'estime que le gouvernement ne prend pas suffisamment en considération cet aspect des choses.

La République de Maurice a le devoir et la responsabilité de créer des facilités et des opportunités afin que ses citoyens puissent voyager et se déplacer selon leurs besoins ressentis et prioritaires. C'est un droit fondamental et le gouvernement doit assumer ses responsabilités car ces décisions enfreignent nos libertés.

Ce problème de billets entre Maurice et Rodrigues en période où il y a beaucoup de mouvement entre nos deux îles date de longtemps. C'est déplorable que le problème perdure et continue de s'aggraver.»

L'affaire des billets d'avion entre Rodrigues et Maurice suscite l'indignation de tout un peuple. Cette récente décision unilatérale d'Air Mauritius oblige chaque Rodriguais désirant faire le déplacement à Maurice de définir une date de retour. Et inversement. Décision sujette à controverse.

