Ile Maurice: Concours de photos - Les animaux les plus drôles de l'année

Quand on chatouille un chimpanzé ou un rat, ils semblent rire. Mais ce n'est pas forcément de la joie. Même chose pour les pleurs : les larmes des chiens ou des chats ne sont pas le signe d'un gros chagrin (mais d'un problème de santé). Bien sûr, les animaux ressentent et expriment des émotions. Mais pas comme nous. Ils se réjouissent à leur manière et chaque espèce possède son propre langage.

Cette année, 41 finalistes ont été retenus. Sur le site de l'événement, les internautes sont invités à choisir leur photo préférée (savoir +). Mais également à participer à une collecte d'argent. Objectif : soutenir Born Free, une fondation qui protège les animaux sauvages à travers le monde et lutte contre leur exploitation. Ce concours est donc drôle et sérieux à la fois. Les organisateurs veulent rappeler que la liberté reste nécessaire au bien-être des animaux, sans lequel ces images seraient impossibles.

Le concours est divisé en trois catégories : «Terre», «Mer» et «Air». Il a été créé par deux photographes anglais amoureux de la nature et installés en Tanzanie (Afrique). L'an dernier, ils ont reçu 3 500 photos depuis 87 pays. Le gagnant était parvenu à capturer l'image d'un hibou maladroit essayant de grimper sur une branche, sous le regard d'autres hiboux semblant lui dire : «Débrouille-toi !»

Des animaux dans des poses rigolotes : c'est le but du « Comedy Wildlife Photography Awards». Ce concours récompense chaque année, depuis 4 ans, les photos animalières les plus drôles, tout en essayant de sensibiliser le public à la protection des espèces sauvages.

