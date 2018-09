Ile Maurice: Ameenah Gurib-Fakim - Not an alien in New York !

On ne sait si l'ex-présidente de la République et le Premier ministre se sont croisés dans la Grande pomme. Toujours est-il qu'Ameenah Gurib-Fakim, tout comme Pravind Jugnauth, se trouve à New York. Tous les deux dans le cadre de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, au siège de l'organisation.

Toutefois, Ameenah Gurib-Fakim assiste à un "side event" : le Food System Approaches to the Prevention of Noncommunicable Diseases (NCDs), qui se tenait le 25 septembre. Sur sa page Twitter l'ex-présidente s'est dit heureuse d'être au lancement de ce projet. Elle semble parfaitement dans son élément, pas du tout dépaysée, au vu des photos postées.

Elle était également au lancement de l'AfroChampions initiatives, le lendemain, au One Planet Summit.

Toutes ces activités américaines sont certainement la raison pour laquelle la commission Caunhye sera appelée à travailler ce samedi 29 septembre, au lieu de ce jeudi 27, comme initialement prévu. La commission d'enquête sur Ameenah Gurib-Fakim, présidée par le juge Asraf Caunhye, assisté de ses deux assesseures Nirmala Devat et Gaitree Jugessur-Manna, devrait auditionner, à nouveau, le secrétaire à la présidence Motichand Seebah.