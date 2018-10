Guinée: Macenta - Soulèvement populaire contre un jeune qui aurait commis un crime

Depuis l'entrée en vigueur du repos biologique, les produits halieutiques se font de plus en plus rares des tables familiales et des paniers des ménagères. Mais, les causes de la pénurie qui touche actuellement la cité de Karamoko Alfa s'expliquerait par plusieurs facteurs à en croire certains professionnels de la filière . Ramatoulaye Ly mareyeuse [... ]...

Il a poursuivi son témoignage en nous faisant comprendre que le problème est devenu plus grave. Car selon lui, le jeune mécanicien qui a été battu avec le bois et transporter à l'hôpital aurait trouvé la mort, raison pour laquelle les jeunes se sont révoltés en barricadant la route nationale qui passe au centre-ville de la commune urbaine.

