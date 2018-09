Sénégal: Un grand hommage rendu à l'homme d'Etat Bruno Diatta

C'est ainsi que le locataire du palais de la République du Sénégal, Macky Sall témoigne de son ex désormais Chef du protocole, qui a quitté ce bas monde. Dans son discours, le Président SALL dit de lui qu'il avait seul le secret d'installer le conseil des ministres. Il symbolisait ce qui nous unit. Il est un trait d'union aux multiples facettes. Bruno Diatta n'était pas un homme du verbe mais de l'action. C'est pourquoi sa mort nous interpelle ». Après ces témoignages forts et symboliques en présence de la famille du défunt, la dépouille du chef du protocole a été acheminée vers la cathédrale de Dakar avant son inhumation au cimetière catholique de Bel Air. Bruno Diatta est parti à jamais emportant avec lui des secrets d'État qui seront tus à jamais...

Né à Saint-louis le 22 octobre 1948, c'est d'ailleurs là où il fait ses études primaires avant de rejoindre Dakar pour des études secondaires au lycée Lamine Gueye où il décrocha son baccalauréat avec mention bien. Il a ensuite eu une bourse et est allé en France poursuivre ses études et obtient sa licence en science politique. En 1973 il est sorti major de sa promotion à l'ENA. Avant d'être chef du protocole, il a commencé ses débuts au ministère des finances comme conseiller technique, puis rejoint le palais en 1978. Mais c'est en 1979 qu'il est devenu chef du protocole en remplacement de Cheikh Ly. Et depuis, il a su assurer le fil du protocole avec humilité et discrétion et était aussi le consolidateur des différents composants de son pays, le Sénégal.

