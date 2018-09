Burkina Faso: Leadership - 50 jeunes formés

Le groupe Africa New Leaders group (ANLG) en collaboration avec l'Association des jeunes pour la promotion des valeurs entrepreneuriales et civiques (AJEC) a initié du 15 au 16 septembre 2018, à Ouagadougou une formation sur le développement personnel leadership africain l'entrepreneuriat et l'emploi.

Du 15 au 16 septembre 2018 à Ouagadougou, une cinquantaine de jeunes ont bénéficié de rudiments en matière de développement personnel leadership, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. L'initiative est de deux structures, le groupe Africa New Leaders group (ANLG) et l'Association des jeunes pour la promotion des valeurs entrepreneuriales et civiques (AJEC). Les modules dispensés au cours de la présente session de formation donnent aux participants, des outils alternatifs pour la quête d'un emploi.

Aux travailleurs, il se veut une aubaine, en ce sens qu'ils leur permettront de mieux planifier et de réussir leur carrière professionnelle, a souligné le président de l'AJEC, Abdina Traoré. Sa structure se donne pour mission de former les jeunes en technique de recherche d'emplois et d'entrepreneuriat, tout en les aidant à cultiver l'esprit de créativité. A côté des initiatives étatiques de création d'emplois, les acteurs privés doivent également développer des actions pour réduire le chômage. C'est pourquoi, il a été créé l'Académie de développement personnel, leadership africain et entrepreneuriat (Académie DLAE).

Il s'agit d'un cadre de formation et d'excellence, ouvert à toutes personnes désireuses de renforcer leurs capacités ou de se perfectionner par des formations de courtes durées ou par des interventions de coaching, a expliqué Abdina Traoré. «Des initiatives, bien muries, dans le domaine du développement personnel, ont vocation de transformer complètement les participants pour leur faire prendre conscience de leur potentiel, leur donner des éléments clés qui feront d'eux des leaders dont l'Afrique a besoin. C'est inédit et innovant », a relevé le représentant du parrain Théophile Bandré.

A l'entendre, le développement personnel, le leadership et l'entrepreneuriat ne sont pas des valeurs intégrées dans le système éducatif formel du Burkina. Cela constitue une insuffisance notable dans la formation des hommes et des dirigeants de demain, a-t-il notifié. Face aux nombreux défis liés notamment l'emploi des jeunes, il est impérieux que la jeunesse soit suffisamment outillée, afin d'être un acteur de développement, a-t-il indiqué. « Nous avons appris à voir une nouvelle façon de l'entrepreneuriat et les facteurs du leadership », s'est réjoui Issouf Ilboudo, participant. Le ANLG et l'AJEC entendent mettre à la disposition du continent africain, une nouvelle génération de leaders, acteurs de l'unité Africaine, du développement d'une Afrique pacifique.