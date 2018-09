Burkina Faso: Marche-meeting du 29 septembre - Les consignes du comité d'organisation

La première édition du Salon international du coton et du textile (SICOT) se tient du 27 au 29 septembre… Plus »

A l'occasion de cette marche, le comité d'organisation demande aux forces vives d'apporter une contribution aux fins de soutenir les forces de défense et de sécurité qui se battent au front. «Chaque contribution sera consignée dans un cahier pour plus de transparence», rassure M. Yameogo. Dans le même ordre d'idée, le comité a décidé de faire de ce vendredi 28 septembre, une journée de collecte de fonds dans les sièges de partis d'opposition en vue de soutenir les FDS. Cette marche-meeting regroupera les partis politiques, des leaders d'opinion, une cinquantaine d'Organisations de société civile. A ceux-là, il faut ajouter des artistes engagés qui ont décidé de soutenir la lutte.

Le comité d'organisation invite donc tous les manifestants à respecter scrupuleusement les mesures sécuritaires qui viendraient à être données. «Nul n'est autorisé à commencer la marche avant le signal officiel qui sera donné par le comité d'organisation. Il est impératif de se conformer strictement à l'itinéraire officiel retenu par le comité et de parcourir uniquement dans le cadre du cortège officiel. Aussi, tout manifestant qui ne se conformerait pas à l'itinéraire, à l'agencement et à l'ordre établi par le comité ou qui ne respecterait pas les consignes de sécurité, sera immédiatement expulsé du cortège», a expliqué le président du comité d'organisation.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.