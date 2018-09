Niger: Emission simultanée de bons et obligations du trésor du Niger - 26 063,000 millions de FCFA de FCFA dans les coffres du Trésor

L' émission simultanée des Bons et Obligations Assimilables du Trésor respectivement à 364 jours et 3 ans pour un montant de 25 milliards FCFA de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Niger a connu un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 116,15% , soit : 29 038,000 millions de FCFA , a annoncé l'agence régionale ouest africaine de planification de la dette Umoa-Titres dans un communiqué.

Selon le compte rendu d'adjudication de bons et obligations du Trésor, les soumissions retenues sont de 26 063,000 millions de FCFA millions de FCFA.

Les résultats sur le Bon du Trésor à 364 jours donnent un montant global des soumissions de 24233 millions de FCFA, dont 2 243 en Offre Non Compétitive(ONC). Le montant des soumissions retenues s'élève à 22608 millions de FCFA, dont 2243 en ONC. Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 6,1500% et 6,0114%. On a noté 11 participants pour 27 soumissions.

Les résultats sur l'Obligation du Trésor de 3 ans donnent un montant global des soumissions de 4805 millions de FCFA, dont 0 en ONC. Les soumissions retenues se chiffrent à 3455 millions de FCFA. Le prix marginal et le prix moyen pondéré sont respectivement de 9 600,0000 et 9 644,05 FCFA. Dix participants ont eu à faire 16 soumissions.