Gabon: Lamberene - Elie Christian Aghoma Molombo candidat indépendant aux législatives 2018

Le député élu se propose de promulguer une loi à l'Assemblée nationale interdisant la distribution de la manne financière pendant les élections. En effet, pour celui-ci, cette manne apparaît comme un achat de conscience. Il serait plus tôt judicieux pour les députés d'entretenir les populations pendant les 5 ans de leur mandat que de déverser de l'argent pendant les périodes électorales. Cette disposition devrait être une force de loi en rupture avec les anciennes pratiques.Le député doit être jugé pour ses actes et son activité à l'Assemblée nationale. La proximité opportuniste et intéressée des futurs élus vis à vis des populations est un désaveu.

