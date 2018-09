Maroc: L'offre de la BCP retenue pour l'acquisition des participations de BPCE dans quatre banques africaines

La deuxième édition aura lieu les 16 et 17 octobre à Dakar Plus »

Ce projet sera soumis aux instances représentatives du personnel du groupe BPCE en France et sa finalisation conditionnée par l'obtention des autorisations réglementaires usuelles au Maroc et dans les différents pays de présence des banques concernées, conclut le communiqué.

En outre, cette offre permettrait aux banques concernées de s'adosser à un partenaire financier et industriel disposant d'une solide expérience dans le domaine bancaire et en mesure de développer davantage leur activité.

Avec 1.886 collaborateurs, les quatre banques disposent de 117 agences et centres d'affaires et ont réalisé à fin 2017 un PNB agrégé d'environ 2 milliards de dirhams, poursuivit-on de même source.

Les participations concernées sont 68,5% dans la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (BICEC), 3ème acteur bancaire du Caméroun, 71% dans la Banque Malgache de l'Océan Indien (BMOI), 4ème acteur bancaire à Madagascar, 100% dans la Banque commerciale internationale (BCI), 4ème acteur bancaire en République du Congo et 60% dans la Banque tuniso-koweïtienne (BTK), acteur historique dans le secteur bancaire en Tunisie, précise le communiqué.

La cérémonie de signature a eu lieu mardi au siège du groupe BPCE à Paris, en présence de Mohamed Benchaaboun, selon la même source, soulignant que les accords ont été signés par Kamal Mokdad, directeur général du groupe BCP en charge de l'international, et Laurent Mignon, président du Directoire du groupe BPCE et Jean-Pierre Levayer, directeur général de BPCE International, rapporte la MAP.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.