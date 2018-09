Afrique: CAN 2025 - Vers une organisation conjointe entre le Bénin et le Togo ?

Un an après la répression des manifestations en faveur des réformes constitutionnelles au Togo, les… Plus »

Il a ajouté qu'il a une idée très avancée dans les préparatifs de la candidature du Bénin. Mais au moment il dit qu'il possible que le Bénin accueille l'édition 2023 attribuée à la Guinée après la Côte d'Ivoire en 2021 et le Cameroun en 2019.

Le ministre des Sports du Bénin Oswald Homeky a fait savoir que son pays et le Togo pourraient s'associer pour co-organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pour répondre aux exigences des questions des infrastructures. Le patron des Sports du Bénin a exprimé son idée dans une émission de Café Medias Plus vendredi 12 aout dernier.

