Tunisie: Saint-Etienne - Le Tunisien Wahbi Khazri félicite les supporters des Verts

Wahbi Khazri a rendu un hommage au public de l'AS Saint- Etienne après la victoire difficile face à Caen samedi. Le Tunisie et ses coéquipiers ont connu des moments de souffrance lors de cette explication. Pour l'attaquant, cette victoire a été possible grâce à l'apport indéniable du douzième homme.

« Au-delà du but qui est un penalty donc il n'y a pas de quoi s'enflammer, il y a surtout la deuxième période où on a mis les ingrédients nécessaires pour remporter ce match. Je pense que la victoire est méritée. En première mi-temps ils nous ont poussés. Ensuite ils ont fait la différence. On voit la différence entre Guingamp, Amiens et celui-là où on joue presque à douze. Ce n'est pas une image, c'est pas pour leur faire plaisir. Ils nous aident beaucoup. Comme je l'ai toujours dit, ça fait partie des deux-trois meilleurs publics en France, on l'a vu encore » a-t-il dit.

Mais l'attaquant des Aigles de Carthage n'a pas participé à la victoire mardi des siens face à Toulouse.