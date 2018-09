Tunisie: La JSK gagne en amical

Les dirigeants estiment que ces joueurs cherchent à semer la zizanie dans le groupe. Cette décision a été applaudie par les supporters vu que la Chabiba a souffert la saison écoulée de l'irrégularité du rendement des joueurs à cause de leur manque de sérieux et de la clémence exagérée des dirigeants. Pour leur part, quatre joueurs de la section handball seront sanctionnés à cause de leur manque de discipline et leurs absences répétitives des séances d'entraînement.

Le comité provisoire continue ses fonctions avec la même assiduité en attendant la tenue de l'AG élective prévue le 26 octobre prochain. Malgré la contestation de la légalité de ce comité, les nouveaux dirigeants ont imposé la discipline aux joueurs. En effet, Bacha et Mehaïssi ont été écartés du groupe pour indiscipline envers le staff technique et certains membres du comité. Ils seront probablement libérés au cours du mercato hivernal.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.