Tunisie: Nécessité d'augmenter les semences sélectionnées

Il a été question aussi des préoccupations et des difficultés des agriculteurs et des pêcheurs.

Dans ce cadre, le président de l'Utap a invité, de nouveau, les pouvoirs publics à activer le Fonds des catastrophes naturelles suite à la multiplication et la fréquence des catastrophes vécues ces derniers temps. Il a appelé les parties concernées à décider des indemnisations au profit des agriculteurs qui ont subi des dégâts dans plusieurs gouvernorats comme Siliana, Béja, Kasserine, Kairouan, Nabeul et autres.

La rencontre était également une occasion pour évoquer l'état d'avancement des campagnes agricoles et notamment les préparatifs en cours pour réussir la campagne des grandes cultures.

M. Ezzar a souligné, à cet effet, la nécessité d'augmenter les quantités de semences sélectionnées et compensées pour atteindre 30% au lieu de 15% actuellement (de l'ensemble des semences), ce qui permettra de satisfaire les besoins des agriculteurs et contribuera à améliorer la productivité et le rendement des terres céréalières.

A noter que plusieurs agriculteurs ont enregistré des pertes énormes suite aux dernières intempéries. Les agriculteurs de la zone de Rouhia relevant du gouvernorat de Siliana, à titre d'exemple, ont vécu une situation difficile dans la mesure où ils ont perdu des quantités de pommes suite aux pluies qui se sont abattues et qui ont été accompagnées de grêles.

Une délégation du ministère de l'Agriculture conduite par le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche s'est rendue sur les lieux pour constater l'étendue des dégâts avant de tenir une réunion avec les parties prenantes et prendre des mesures au profit des agriculteurs et des citoyens.