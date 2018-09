Afrique: Des doublures juste ordinaires !

Au fait, il n'en est rien car la preuve du contraire vient d'être donnée à l'occasion du match en retard joué avant-hier à Radès contre le Stade Tunisien pour le compte de la troisième journée.

En pensant au match de la demi-finale aller qui va opposer ce mardi, à Luanda, l'EST au club angolais de Primeiro de Agosto dans le cadre de la Champions League africaine, Ben Yahia a ménagé neuf joueurs titulaires. Il pensait dur comme fer que ses doublures allaient se charger d'accomplir la mission de glaner les trois points de la victoire contre la Baklawa.

Seulement, Mbarki Rabii, Yaâcoubi, Ben Mahmoud, Meskini, Ben Romdhane, Belarbi et Ben Sghaïer étaient tous hors du coup face à un Stade Tunisien très entreprenant. Seul Bilel Mejri s'était tiré d'affaire, en affichant un rendement probant. D'ailleurs, c'est grâce à lui que Yassine Khénissi a marqué l'unique but de l'Espérance à la 14'. Pourtant, Mejri, qui a fait tout le travail en dribblant le keeper stadiste Kaïs Amdouni et en se présentant seul face au but, a préféré faire un «cadeau» au goleador en sevrage Yassine Khénissi en lui servant un caviar.

Khaled Ben Yahia était avant-hier trahi par le rendement en deçà de la moyenne d'une Espérance méconnaissable que personne ne peut comparer à celle qui a livré deux duels de haut niveau dernièrement conte l'ESS à Radès et à Sousse en quart de finale de la Champions League.

Choix contestés

Cette situation a offert l'occasion au jeune entraîneur stadiste Mohamed Mkacher de défier le champion sortant en l'obligeant au score de parité (1-1) avec le but égalisateur de Aymen Sfaxi réalisé à la 65'. Il restait encore une trentaine de minutes avant le coup de sifflet final de l'arbitre. Et on s'attendait à ce que les «Sang et Or» réagissent à l'audace stadiste, mais rien n'en fut, car ils n'avaient pas les moyens techniques et physiques leur permettant de rendre les coups.

On peut mettre cela au passif du manque de compétition pour quelques joueurs, comme Iheb Mbarki, Mohamed Ali Yaâcoubi, ou Wael Belarbi et Amine Meskini, mais en ce qui concerne Aymen Ben Mahmoud et particulièrement les jeunes Maher Ben Sghaïer et Mohamed Ali Ben Romdhane, ils ont raté une nouvelle opportunité pour se mettre en évidence et prouver tout le bien qu'on dit d'eux.

Le jeu espérantiste dans son ensemble était totalement disloqué en raison de la qualité qui laisse à désirer des doublures enrôlées par le coach espérantiste qui avait dû en réduire le nombre avant ce match.

D'aucuns diront qu'il n'y a pas le feu avec deux points en moins dans le début de la course au titre, mais il est toujours question de préserver au top le moral de l'équipe en chassant le moindre doute avant toute sortie africaine. Surtout dans cette étape très avancée de la compétition continentale.