Afrique de l'Ouest: New York - Le plaidoyer d'Ibrahim Boubacar Keita pour le G5 Sahel

Pour Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU, "Il faut un mandat fort et un financement pérenne pour le G5". M. Guterres a lancé un nouvel appel à la communauté internationale pour soutenir et financer la région du Sahel.

Ibrahim Boubacar Keita a réaffirmé que sa priorité pour son second quinquennat reste la sécurisation du Mali. "C'est le lieu de réitérer mon appel en faveur de la mobilisation effective et rapide des ressources promises par nos partenaires en vue de nous aider à réaliser, dans les delais convenus, tous les engagements contenus dans la feuille de route....", a déclaré le chef de l'exécutif maliem.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.