Libye: Arrêt des combats à Tripoli après un nouveau cessez-le-feu

Kalachnikov ou lourde mitrailleuse en bandoulière, certains étaient vêtus d'uniformes dépareillés, d'autres ne portaient que des shorts et t-shirts, et aux pieds parfois juste des tongs.

Les affrontements ont éclaté le 27 août sur fond de lutte d'influence entre milices pour dominer la capitale et contrôler les institutions et des richesses du pays, plongé dans le chaos depuis la chute de régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Plusieurs familles qui avaient fui les combats ont pu par ailleurs rentrer chez elles mardi et mercredi matin. D'autres ont dû reporter leur retour après de fortes pluies tombées mercredi après-midi dans la région de Tripoli qui ont provoqué une montée du niveau de l'eau et la fermeture de plusieurs routes.

Dans un communiqué, le GNA a exprimé sa "satisfaction" après "le retour au calme" dans les secteurs touchés par les combats qui ont fait au moins 117 morts, plus de 400 blessés et 25.000 déplacés depuis la fin août, selon un nouveau bilan officiel.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.