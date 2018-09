Maroc: Habib El Malki s'entretient avec le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a eu, mercredi à Bruxelles, un entretien avec le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Philippe Courard.

Cet entretien, qui s'est déroulé en présence du président de la commission des relations internationales et des questions européennes, Jacques Brotchi, de l'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, et d'une délégation de la Chambre des représentants, a été l'occasion d'un échange constructif lors duquel les deux parties ont réitéré la volonté des deux assemblées de renforcer davantage leur coopération interparlementaire.

Les deux présidents ont rappelé, à cette occasion, les dispositions de la lettre d'intention bilatérale, signée à Rabat le 27 mars dernier et ont convenu d'œuvrer pour la tenue d'une session du comité mixte dans les prochains mois.

Pour rappel, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Chambre des représentants ont signé, en 2003 à Bruxelles, une entente instituant un comité mixte interparlementaire entre les deux assemblées.

En marge de cet entretien, Habib El Malki et la délégation parlementaire marocaine ont été présentés en séance plénière où ils ont été chaleureusement salués par l'ensemble des députés.

La visite du président de la Chambre des représentants à Bruxelles s'inscrit dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles célébrée jeudi, avec le Maroc comme pays hôte.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette rencontre, Habib El Malki a affirmé que le fait que le Maroc soit l'invité d'honneur cette année de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles «illustre la qualité des relations bilatérales entre nos deux pays de manière générale et de manière particulière entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Maroc».

Pour le président de la Chambre des représentants «il s'agit d'un modèle de coopération qualitatif, axé fondamentalement sur l'expertise sur tout ce qui a trait à l'enfant, à la femme, au développement durable qui a donné des résultats prometteurs, d'autant plus que l'année 2019 va consacrer le 20ème anniversaire de l'installation de la délégation de la Wallonie à Rabat».

De son côté, le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Philippe Courard a souligné la qualité des «relations privilégiées» avec le Maroc, rappelant les multiples accords de coopération signés entre les deux parties dans les domaines des échanges culturels et économiques. Il a également salué le dynamisme de la communauté marocaine résidant en Belgique et sa participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays.