Maroc: DGSN - Une police plus ouverte sur la société pour une meilleure efficacité

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a résolument misé sur une politique fondée sur l'ouverture et la proximité en vue de renforcer la confiance et construire une relation forte entre la police et le citoyen pour une lutte plus efficace contre la criminalité.

Consciente que la sécurité est une responsabilité collective à laquelle participent l'acteur institutionnel, les appareils sécuritaires, les organisations de la société civile et les médias, la DGSN a élaboré une stratégie de proximité, de communication et d'interaction, ainsi qu'un plan d'action global et intégré en vue de consolider cette orientation.

Tracée conformément aux Hautes instructions Royales, cette stratégie vise en effet à concrétiser le principe de la police citoyenne et renforcer de surcroit le sentiment de sécurité et assurer la protection des citoyens et la préservation de leurs biens.

Pour mettre en œuvre cette stratégie, la DGSN a opté pour une approche participative qui repose essentiellement sur une meilleure gouvernance et l'adaptation aux besoins réels du public en matière de sécurité, en s'ouvrant sur les citoyens et en consolidant la relation avec eux.

L'organisation des Journées portes ouvertes, dont la deuxième édition s'est ouverte jeudi à Marrakech, figure parmi les initiatives phares qui dénotent la volonté de la DGSN de s'approcher davantage et d'être en permanence à l'écoute du citoyen.

L'affluence record de quelque 80.000 visiteurs en trois jours lors de la première édition de ces Journées, tenue en septembre 2017 à Casablanca, montre effectivement la pertinence de cette approche et prouve la confiance placée par les citoyens dans les forces de police.

Cet événement a permis la présentation des différents services et unités sécuritaires composant la sûreté nationale, ainsi que les ressources humaines, les équipements matériels mobilisés au service de la sécurité des citoyens, et la mise en avant de l'ensemble des services fournis aux citoyens, aux étrangers résidents, aux touristes et les procédures qui s'y affèrent.

Placées cette année sous le thème "La sûreté nationale, police citoyenne", les Journées s'inscrivent dans le même esprit, celui de la modernisation du service public assuré par la sûreté nationale et l'amélioration des prestations sécuritaires dispensées à l'ensemble des citoyens.