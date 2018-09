Maroc: Coupe du Trône - L'OCK coiffé au poteau par la RSB

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Trône, l'OCK a reçu au Complexe OCP la RSB. Le match s'est soldé par la victoire des Orangers par un but à zéro, inscrit à la 37' par Alain Traoré.

La rencontre a été caractérisée par une grande rivalité. Les deux équipes ont prôné la pression sur le porteur du ballon, toutefois, les visiteurs se sont montrés plus audacieux en attaque.

La dangerosité des Berkanis s'est manifestée dans leur volonté d'atteindre les filets des Khouribguis. Ainsi, Traoré a menacé les buts des locaux à deux reprises ; la première fois de l'extérieur de la surface de réparation (11') et à la (32'), suite à un tir arrêté par Mouaatamid. La 29' a vu la frappe de Laba Okodjo stoppée par le gardien de l'Olympique. Néanmoins, à la 37', Mouaatamide n'a rien pu faire face au tir puissant de Traoré.

L'Olympique a, de son côté, exercé une forte pression sur l'adversaire et a menacé le portier El Mhamdi par le biais d'El Harrache (12') et Mouaatani qui s'est infiltré du flanc gauche dans la surface de réparation, toutefois sa frappe est passée légèrement à côté du poteau (22'). Les hommes de Jaouani étaient mieux organisés et plus performants.

En seconde période, les locaux étaient plus entreprenants, mais ils se sont heurtés à une défense berkanie bien soudée. En revanche, les visiteurs sont restés fidèles à leur schéma tactique, à savoir une bonne répartition sur le terrain, la pression sur le porteur du ballon et la recherche de plus de buts.

La première occasion de l'Olympique Khouribga était à la 51' par l'intermédiaire du défenseur Mathias sur un heading bien capté par El Mhamdi. Alors que le danger de Berkane venait du duo Traoré et Okodjo, ce dernier aurait pu aggraver le score s'il avait bien exploité les deux occasions créées à la 52' et la 54'.

Les Phosphatiers ont tenté d'égaliser par Oggadi sur coup franc et El Harrach dont la frappe à bout pourtant s'est perdue dans le décor.

Bien que le coach Benhachem ait procédé à des changements au cours du second half, cela n'a pas changé la physionomie de la rencontre.

Le match qui a été âprement disputé a connu l'expulsion des deux entraîneurs Benhachem et Jaouani, lors de la première mi-temps, à cause de leur contestation des décisions de l'arbitre Al Jaafari.