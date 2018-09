Maroc: Présentation au FIFFS de l'ouvrage "Mustapha El Mesnaoui, le critique"

L'ouvrage intitulé "Mustapha El Mesnaoui, le critique", paru dans le cadre des publications de l'Association marocaine des critiques de cinéma (AMCC), a été présenté mercredi en marge de la 12è édition du Festival international du film de femmes de Salé (FIFFS-12), qui se tient du 24 au 29 septembre.

L'ouvrage est une compilation d'articles rédigés par l'écrivain et critique de cinéma marocain feu Mustapha El Mesnaoui, publiés par plusieurs médias, notamment les quotidiens marocains "Al Ittihad Al Ichtiraki" et "Al Massae", le périodique "Cinéma" à Paris, la revue koweïtienne "Alam Al Fikr" (Le monde de la pensée) et le magazine "Afaq" (Horizons) de l'Union des écrivains du Maroc (UEM).

Intervenant à cette occasion, Khalil Damoun, écrivain et critique de cinéma marocain, ancien président de l'AMCC, a expliqué que la publication de cet ouvrage vise, d'une part, à rendre hommage à la mémoire de feu Mustapha El Mesnaoui, figure de proue de la critique cinématographique et ambassadeur extraordinaire de la critique et de la culture marocaines dans plusieurs pays et, d'autre part, à consacrer la culture de la reconnaissance que l'AMCC et l'Association Bouregreg s'attellent à consolider.

Feu Mustapha El Mesnaoui menait des actions tous azimuts et avait une pensée plurielle, s'activant dans les domaines de la philosophie, de la littérature, de la traduction et de l'écriture des scénarios et d'articles de presse, a fait valoir Khalil Damoun qui a précisé que l'ouvrage permet d'estimer à sa juste valeur l'un des plus importants critiques de cinéma dans le monde arabe.

Pour sa part, Noureddine Chemaou, président de l'Association Bouregreg, initiatrice de cet événement artistique et culturel, a salué l'apport culturel de feu Mustapha El Mesnaoui, louant sa mobilisation pour la réussite du Festival international du film de femmes de Salé tant au niveau de la communication que de l'interaction à l'échelle nationale et internationale, ainsi que le véritable esprit de volontariat dont il était animé.

A son tour, le critique et universitaire Mohamed Glaoui a affirmé que la publication de l'ouvrage est une initiative louable, se félicitant de l'intérêt porté par les jeunes à la lecture des publications critiques de feu Mustapha El Mesnaoui, qui était doté d'un style aisé et se distinguait par la profondeur de sa réflexion et de son analyse cinématographique, autant de qualités qui permettront sans nul doute aux jeunes d'approfondir leur perception cinématographique.

La 12ème édition du Festival international du film de femmes de Salé met en compétition 12 longs-métrages représentant 18 pays des cinq continents dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages de fiction, dont 11 seront projetés exclusivement au Maroc.