Algérie: Tammar - 200.000 nouveaux logements au titre du programme 2019

Par ailleurs, le ministre a présidé, à la maison de la culture "Ali Maachi" de Tiaret, une cérémonie de remise symbolique de clés de 400 logements AADL et 1.000 affectations de logements publics locatifs (LPL) et de clés de 100 LPP à hai Zaaroura.

Abdelwahid Temmar a, en outre, annoncé qu'une enveloppe de 500 millions DA a été allouée pour l'aménagement urbain des nouvelles cités d'habitat de la wilaya et une autre similaire à cet effet pour les lots d'auto-constructions, en plus de 50 millions DA pour la réalisation d'un parc au site des 1.000 logements publics locatifs (LPL) à hai Zaaroura, qui a été également inspecté.

Au site de logements AADL à hai Zemala au chef-lieu de wilaya s'étendant sur une superficie de 320 hectares, le ministre a insisté sur sa dotation de toutes les commodités nécessaires en donnant la priorité aux infrastructures de santé, d'enseignement et de sécurité, nonobstant les administrations publiques dont Sonelgaz, l'ADE et Algérie Poste et les structures de sport de proximité et de loisirs.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.