Algérie: Hasbellaoui souligne à New York les progrès de l'Algérie en matière de lutte contre la tuberculose

Aussi, un appel a été lancé pour une plus grande solidarité dans la lutte contre la tuberculose et la consolidation de la coopération internationale dans ce domaine.

Les différents intervenants à cette réunion ont mis en exergue les efforts consentis par leurs pays et lancé un appel pour la mobilisation des ressources financières nécessaires afin d'assurer un meilleur traitement des malades ainsi que le développement de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins.

Dans ce texte de plus de 50 paragraphes, les Etats membres s'engagent à promouvoir l'accès à des traitements abordables, y compris aux génériques, à offrir diagnostics et traitements à 40 millions de personnes atteintes de la tuberculose entre 2018 et 2022, à renforcer les systèmes de santé et à y exploiter la technologie numérique.

- Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a mis en exergue à New York les progrès réalisés par l'Algérie en matière de lutte contre la tuberculose, à l'occasion d'une réunion de haut niveau sur cette maladie infectieuse organisée à l'ONU.

