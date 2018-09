Algérie: Guitouni - L'OPEP, souveraine dans ses décisions

- Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a affirmé, jeudi à Alger, que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) était "souveraine et libre dans ses décisions".

En réponse à la presse, en marge de la séance consacrée aux questions orales à l'APN, concernant les récentes déclarations du président américain Donald Trump, M. Guitouni a déclaré que "l'OPEP est libre et souveraine de ses décisions".

Le président américain avait appelé l'OPEP avant la 10ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non-OPEP (JMMC), tenue dimanche à Alger, à augmenter sa production mais l'Organisation a décidé le maintien. Donald Trump a critiqué, à nouveau, l'OPEP mardi dans son allocution lors la 73eme session de l'Assemblée générale de l'ONU.

A ce titre, le ministre de l'Energie a indiqué que la réunion d'Alger "a été une réussite en ce sens où elle a permis aux pays de l'OPEP et non OPEP de rester dans l'accord de juin 2018", évoquant le suivi de l'évolution du marché pétrolier d'ici au mois de novembre ou décembre.

Pour M. Guitouni, la stabilité caractérisant actuellement le marché pétrolier a permis aux participants à la réunion d'Alger de parvenir à une décision "rationnellle".

Répondant à une question sur le prix du baril à 80 dollars, le ministre a rappelé que le prix est tributaire de la demande. "Si les prix augmentent, l'industrie s'arrêtera, la demande baissera et les stocks seront alors plus importants, par conséquent les prix chuteront d'où l'importance de réaliser un équilibre entre l'offre et la demande", a expliqué le ministre, précisant qu'"un prix entre 70 et 80 dollars convient à l'Algérie".

Evoquant des concertations avec les pays consommateurs, le ministre a déclaré "nous sommes en discussion avec les consommateurs pour trouver un compromis et je pense que tout va pour le mieux, d'autant que le marché est stable, cette stabilité nous l'avons voulu et nous espérons qu'elle durera", a-t-il ajouté.

Les pays producteurs OPEP et non OPEP, avaient convenu le 23 juin dernier à Vienne de limiter à 100% leur niveau de respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de baisse, conclu en fin 2016, qui vise à retirer du marché près de 1,8 millions de barils/jour (1,2 millions barils/jour pour les membres de l'OPEP et 600 000 barils/jours pour les producteurs hors OPEP).

La 11e réunion de la commission ministérielle de suivi de l'accord OPEP et non OPEP se tiendra le 11 novembre à Abu Dhabi.