Algérie: 2e atelier sur le programme de renforcement des capacités statistiques dans le domaine du tourisme en Afrique

Alger — Les travaux du deuxième atelier du programme de renforcement des capacités statistiques dans le domaine du tourisme des pays d'Afrique, ont débuté jeudi à Alger pour échanger les expériences et connaissances entre les experts, les utilisateurs des données et les employés dans le domaine des statistiques de 14 pays africains, afin de faciliter l'élaboration de statistiques sur le tourisme conformes aux normes onusiennes.

Selon les organisateurs, cet atelier co-organisé par le ministère du tourisme et de l'Artisanat et l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités nécessaires pour mettre progressivement en œuvre le projet du compte satellite du tourisme (CST), s'étalant sur trois ans de 2017 à 2019. Ce deuxième atelier intervient après celui organisé en février 2017, dans le cadre de l'assistance technique que fournit l'OMT à ses Etats membres, à l'effet de développer des systèmes statistiques performants.

Les organisateurs ont affirmé qu'un troisième atelier similaire était prévu en 2019 et sera suivi d'un colloque régional à Alger, pour couronner ces ateliers afin de présenter et évaluer les résultats obtenus.

Le CST est "un instrument de mesure et de suivi" de l'impact économique du tourisme et un moyen de "resituer" les données sur le tourisme, permettant de mesurer la contribution du tourisme dans la croissance économique, la création de richesse et la création d'emplois.

Les participants à cette rencontre débattront, trois jours durant, de plusieurs thèmes, dont "la comptabilité nationale et le CST", "Réconcilier l'offre et la demande" dans le domaine du tourisme, "L'offre de biens et services touristiques", et "La voie à suivre: au-delà du CST".

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le Secrétaire générale du ministère du tourisme et de l'artisanat, Ahmed Kassi Abdallah a indiqué que cette rencontre constituait "une occasion d'évaluer les étapes importantes réalisées dans le cadre de la coopération commune entre l'Algérie et l'OMT depuis 1976", soulignant que le programme de renforcement des capacités statistiques dans le domaine du tourisme visait notamment à former les experts dans la méthodologie statistique recommandée par les nations unies en donnant des orientations relatives aux volets pratiques.

Dans cette optique, le même interlocuteur a estimé que les statistiques officielles se voulaient "un facteur nécessaire" dans le système d'informations de tous les pays, d'autant qu'elles fournissent aux administrations publiques et secteurs des données exactes susceptibles de jouer un rôle majeur en matière de tourisme et permettre la mise en place des plans et stratégies requises pour réguler les politiques.

Par la même, le même responsable a indiqué que les efforts déployés par l'Etat en vue de réunir le climat propice au développement de l'activité touristique au pays, et ce grâce aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Dans ce contexte, l'intervenant a affirmé que le secteur du tourisme en Algérie connaissait "une dynamique ascendante de développement", dans la mesure où 2.112 projets d'investissement d'une capacité estimée à 277.199 lits et 101.944 emplois ont été approuvés, dont 803 projets d'une capacité de 103.011 lits et 43.960 emplois sont en cours de réalisation, en sus des assiettes foncières consacrées par les pouvoirs publics, lesquelles sont estimées à "pas moins de 225 zones d'expansion touristique (ZET) d'une capacité totale de 56.472 hectares destinés aux projets touristiques".

Pour ce qui est du tourisme thermal, le même responsable a indiqué que le ministère avait entamé une opération de recensement des sources thermales dont le nombre a atteint 282 sources, outre les établissements qui existent déjà où sont en cours de réalisation", mettant en avant que le ministère compte environ 100 sources thermales susceptibles d'accueillir de nouveaux investissements en la matière".