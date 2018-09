Algérie: Zaalane - Dégel progressif de la deuxième tranche des projets du tramway

D'une longueur de 28 km, la pénétrante reliera l'autoroute à trois infrastructures importantes, à savoir le complexe sidérurgique d'El-Hadjar, l'aéroport international et le port d'Annaba et devra également contribuer au désengorgement la RN21.

Soulignant que toutes les conditions étaient réunies pour le lancement du projet et qu'il ne restait que son inscription budgétaire qui se fera avec amélioration progressive de la conjoncture financière, le ministre a ajouté que l'entrée en exploitation du complexe de phosphate à l'est du pays devra faciliter la réalisation de cette pénétrante.

M. Zaalane a réitéré, dans ce cadre, la détermination de l'Etat à "poursuivre la réalisation de tous les projets ayant pour objectif de moderniser et d'améliorer les moyens de transport et de faciliter le déplacement des citoyens", une action, a-t-il dit, qui sera concrétisée avec l'amélioration de la situation financière du pays.

