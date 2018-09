Algérie: Adrar - Valoriser de nouvelles destinations pour promouvoir le tourisme dans la région

M. Abdelâali a appelé, à ce titre, à entreprendre les démarches pratiques nécessaires pour mettre en valeur ces potentialités, à travers la création d'une banque de données en coordination avec les secteurs de la culture et de l'enseignement supérieur, pour élaborer un fichier des sites touristiques, qui donnera lieu à la publication d'une revue ou d'un bulletin périodique sur la situation et les perspectives touristiques dans la région.

Le président de l'Assemblée populaire communale (APC) d'Ouled-Aïssa, Abdelkader Abdelâali, a souligné, pour sa part, que "la région dispose d'un potentiel touristique prometteur, à même de constituer une alternative économique, à l'instar des sites archéologiques à travers les ksour, le système des foggaras, les palmeraies, les dunes de sable et les khizanate (bibliothèques) et leur fond manuscrit.

Cette nouvelle approche s'assigne comme objectifs de mettre en exergue d'autres zones touristiques enclavées, susceptibles d'offrir un produit touristique séduisant, à la faveur des potentialités existantes, dont des sites en quête de promotion et de médiatisation, a estimé le directeur du tourisme et de l'artisanat (DTA), en marge de la célébration de la journée mondiale du tourisme, dont les festivités ont eu lieu à Ouled-Aïssa (Nord de Timimoune).

