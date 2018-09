Algérie: Ouargla - Plusieurs opérations pour renforcer les capacités d'accueil touristiques

Ouargla — Plusieurs projets touristiques sont en cours de réalisation dans la wilaya d'Ouargla, pour consolider les capacités d'accueil existantes et impulser le secteur du tourisme et de l'artisanat, a-t-on appris jeudi des responsables du secteur.

Ces opérations consistent en cinq structures hôtelières, à divers taux d'avancement, à réceptionner à la fin de cette année à Ouargla et Touggourt, ont indiqué les responsables en marge de la célébration de la journée mondiale du tourisme.

Ces structures d'accueil touristiques permettront, une fois opérationnelles, d'accroitre la capacité d'accueil de 1.536 lits à 2.175 lits à l'horizon 2019, et de combler le déficit accusé en matière de structures d'hébergement, a-t-on indiqué.

Le secteur du tourisme s'est vu accorder une série de projets d'investissement, dont des villages touristiques, des hôtels et des motels, retenus au titre des nouvelles orientations des pouvoirs publics visant le développement de l'activité touristique dans la région et la création de nouvelles ressources financières pour le développement local.

Pas moins de 24.333 touristes, dont plus de 1.631 étrangers, ont rallié, durant le premier trimestre de l'année en cours, le territoire de la wilaya d'Ouargla, traduisant les efforts entrepris pour la relance du tourisme saharien.

La wilaya d'Ouargla, qui recense plus de 20 associations activant dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, dispose actuellement de 29 structures hôtelières, dont 11 hôtels classés, et sept offices locaux du tourisme, en plus de zones d'expansion touristique (ZET) implantées à Ain-Sahra et Merdjadja (commune de Nezla), de respectivement 28 ha et 16 ha, en plus des ZET des communes de Témacine (14ha) et Mégarine (5 ha).

La commune de Hassi Benabdallah, périphérie d'Ouargla, d'ou sera lancée jeudi la saison du tourisme saharien, a abrité, dans le cadre des festivités de la journée mondiale du tourisme, mises sur pied à l'initiative de la direction du Tourisme et de l'Artisanat, une exposition de produits d'artisanat, dont la couture, la broderie, l'habit traditionnel, les objets de décoration, la céramique, la poterie, la boiserie et la dinanderie.