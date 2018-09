Algérie: Lancement officiel d'un portail électronique pour la promotion de la destination Algérie

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a annoncé jeudi à Alger le lancement officiel d'un "nouveau portail électronique pour la promotion de la destination Algérie".

Lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du Tourisme sous le slogan "Le tourisme et les mutations numériques", M. Benmessaoud a précisé que ce portail qui se présente en trois langues : arabe, français et anglais, a pour objectif de faire connaître la diversité touristique de l'Algérie, les plus importantes destinations disponibles ainsi que les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, restaurants classés, transport outre l'art culinaire et l'artisanat.

Le ministre a fait savoir que la langue amazighe sera introduite "prochainement" dans ce portail après la signature d'une convention-cadre avec le Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), rappelant la "création d'un programme pour l'élargissement de la numérisation au soutien de la coopération et de la relation entre l'administration et le citoyen" et, prochainement, d'un "guide touristique électronique sous forme d'application sur téléphones portables" avec la contribution de "start-up gérées par des jeunes visant à présenter des idées innovées dans le domaine des voyages et de la promotion de la destination Algérie".

M. Benmessaoud a estimé que la Journée mondiale du Tourisme (29 septembre) était une "occasion pour faire connaître les progrès réalisés par le secteur du tourisme en matière de programmes de numérisation", rappelant avoir donnée lors de plusieurs rencontres avec les cadres du ministère des "instructions claires pour l'adoption de la numérisation comme programme d'action sur tous les niveaux, eu égard aux facilités qu'elle offre".

Le ministre ajouté que son secteur "œuvre au développement de l'administration à travers l'exploitation du développement technologique", rappelant l'ouverture en novembre dernier d'un portail au niveau du ministère concernant le traitement et le contact avec les agences de voyage et la création en mai 2018 d'un autre portail pour la réception et le traitement des dossiers des projets des investisseurs".

Par ailleurs, le premier responsable du secteur a appelé tous les opérateurs du tourisme à une "participation active et sérieuse au Salon international du Tourisme et des voyages prévu le 17 octobre 2018, estimant que cet évènement était "important pour faire valoir les caractéristiques et les capacités touristiques réelles et considérables de l'Algérie". Il constituera également une occasion pour le "lancement de la saison touristique saharienne, a-t-il ajouté.

M. Benmassaoud a indiqué que tous "les acteurs ont été impliqués dans les préparatifs à travers les campagnes de propagande et les sorties sur terrain, appelant à la conjugaison des efforts de tous pour faire de cette saison une réussite."

Le ministre a estimé que "l'assurance des conditions sécuritaires représente un facteur essentiel et une condition impérative pour l'instauration de la stabilité et la réalisation du développement socio-économique entre les nations", affirmant qu'en dépit de "tous les conflits et menaces liés au terrorisme, à l'extrémisme violent et au crime organisé auxquels fait face le monde, l'Algérie est devenu un exemple à suivre en matière de cohabitation et de paix grâce aux efforts du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika visant à promouvoir la culture de la paix dans le cadre de la politique de la réconciliation nationale, de la consécration des principes de fraternité humaine et de la promotion de la coopération entre les pays".

A cette occasion, un hommage a été rendu au défunt Seddik Slimane de Timimoune, Wilaya d'Adrar, connu par son soutien au tourisme local notamment dans la région de Gourara à Adrar, en reconnaissance à son soutien au produit touristique local et à son professionnalisme dans l'attraction des touristes étrangers.