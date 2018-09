Algérie: 150 exposants à la 16e édition de la fête de la figue de Beni-Maouche

- 150 exposants ont pris part, jeudi, à l'ouverture de la 16eme édition de la fête de la figue de Beni-Maouche, à 75 km au sud-ouest de Bejaia, inscrite cette saison sous le signe de la préservation des vergers actuels et de leur agrandissement par le truchement d'une intensification plus forte des plantations en leur sein.

Fraiche, déclinée dans une multitude de variétés et couleurs, séchée, transformée en confiture ou en chocolat, la figue a été ainsi célébrée sous tous ses états et au gré de toutes les envies, les participants n'ayant pas hésité à faire gouter leurs produits aux visiteurs, venus d'emblée très nombreux pour s'en procurer.

Il faut dire que le niveau de la récolte dans la région, en l'occurrence dans le bassin de la vallée de la Soummam a été si modeste, estimée à peine à 18.000 quintaux, qu'elle a poussée de nombreux amateurs, ceux qui en sont friands, à venir tôt faire leur provision d'hiver pour s'assurer des meilleurs qualités exposées et d'un prix plus avantageux. Selon la qualité et le calibre, le kilogramme y est cédé entre 1.000 et 1400 dinars. Et tout laisse présager du fait de sa relative rareté, d'un bondissement ultérieur de sa valeur.

"L'offre est inférieure à la demande", expliquera simplement le directeur de wilaya des services agricoles, qui attribue le recul de la production à de multiples facteurs, notamment celui inhérent aux conditions climatiques défavorables ou en rapport avec le vieillissement des vergers. Aussi y voit-il, la parade reste "la plantation et l'intensification du figuier à mener sur la base d'un programme et en association avec des structures techniques spécialisées, à l'instar de l'institut technique d'arboriculture de Sidi-Aich.

En fait la démarche vaut pour toutes les régions figuicoles, associées au label "figue de Beni-Maouche" et qui regroupent 11 communes de la wilaya de Bejaia et 10 communes de la wilaya de Sétif, et qui globalement bénéficient d'un microclimat identique et spécifique et d'un savoir-faire analogue. Parfaitement ensoleillé, et irrigué essentiellement par l'apport des pluies, le territoire offre les conditions idéales pour la multiplication et l'épanouissement de l'arbre, qui durant une grande partie de l'année "baigne les pieds dans l'eau et la tête exposée au soleil", dira-t-il.

Quoiqu'il en soit, l'occasion de cette fête, par-delà son caractère festif et commercial, constitue une occasion offerte aux professionnels (producteurs et transformateurs) et aux experts, venus nombreux, et aux représentants institutionnels d'échanger et d'examiner la nature des actions a entreprendre pour valoriser le produit et lui donner ses lettres de noblesses, notamment son placement sur le marché international.

D'aucuns estiment en effet que l'objectif à atteindre est celui là, sa qualité étant jugé hautement supérieure, pouvant rivaliser avec les grands labels des autres pays méditerranéen, notamment la Turquie, la France et l'Italie.