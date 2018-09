Angola: Des cours techniques et technologiques prioritaires dans la sélection des bourses internes

Luanda — Les étudiants inscrits à des bourses d'études internes à l'Institut national de gestion des bourses d'études (INAGBE) qui ont fréquenté des cours techniques et technologiques auront 70 pour cent de préférence pour être prioritaires au développement du pays, a indiqué jeudi, à Luanda, la directrice de l'INAGBE, Ana Paula Tuavanje Elias.

Parlant aux journalistes en marge d'une réunion avec l'Institut d'évaluation et accréditation des études de l'enseignement supérieur (INAAREES) et avec les associations d'étudiants et de la jeunesse, a dit que le facteur âge méritera de même une attention particulière.

Selon la responsable, 24 000 candidatures ont été enregistrées pour 5.200 bourses, 4.600 pour la graduation et 600 pour la post-graduation.

Compte tenu de la situation financière du pays, l'institution attribue seulement le premier mois la valeur de 76.000 kwanzas pour les frais d'inscription et autres dépenses de conformation d'inscription et au cours de l'année académique, chaque bénéficiaire reçoit 55.000 kwanzas.

L'institution a sous son contrôle 30.308 boursiers angolais, dont 5.598 chercheurs externes.

En ce qui concerne les bénéficiaires externes, elle a expliqué que le versement des subventions s'était amélioré et que dans la plupart des pays, elles avaient été livrées jusqu'au mois d'août de l'année en cours.

Selon elle, l'étudiant qui est en dehors du pays avec la bourse et qui viole le décret présidentiel 165/14, qui interdit le changement d'institution, en particulier d'une publique à la privée, et à fréquenter des cours non supérieurs, mais professionnels, il verra rétirer le statut de boursier et ses honoraires respectifs.

À son tour, le directeur national Institut d'évaluation, INAREES, Jésus Tomas, a souligné que seulement dans la période de janvier à septembre, ont été détectés 55 diplômes frauduleux d'études à l'étranger comme dans le pays.