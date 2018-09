Congo-Brazzaville: Aménagement urbain - Les responsables du projet Durquap visitent les quartiers ciblés à Pointe-Noire

Au nombre des lieux visités par la délégation du projet, l'avenue Gérard-Bitsindou, le marché Culotte vieux de plus de dix ans et demeurant dans un état piteux, l'école primaire Bernard-Mountou-Mavoungou au quartier Tchiniambi. La visite a permis à cette équipe d'échanger avec les membres du comité du marché Culotte sur certaines problématiques concernant principalement sa construction . Ces derniers ont été également chargés d'informer et de sensibiliser les vendeurs à la délocalisation de ce marché qui interviendra avant le lancement des travaux.

L'objectif est d'améliorer le cadre de vie de ces quartiers et de permettre à la population d'avoir accès aux infrastructures et aux services de base décents.

Certains espaces publics de proximité ne sont plus confortables dans la ville de Pointe-Noire. Face à cette difficulté, le gouvernement, en collaboration avec la Banque mondiale, a initié le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap).

Conduite par son coordonnateur, Batounguidio, la délégation du Projet de développement urbain et restructuration des quartiers précaires (Durquap) a visité, le 26 septembre, les sites et les lieux retenus dans le cadre du projet.

