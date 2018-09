Congo-Brazzaville: Kouilou - Le conseil départemental clôt sa quatrième session ordinaire

Notons qu'en plus de la présence du préfet du département, Paul Adam Dibouilou, cette session a été marquée par l'observation d'une minute de silence par les participants en mémoire du conseiller de M'vouti et ancien ministre, Jean Dello, décédé le 19 septembre dernier à Pointe-Noire.

Au terme des communications, Alexandre Mabiala s'est félicité des mesures pratiques de riposte face à l'épidémie de fièvre jaune prises par la direction départementale de la Santé ; de la création des champs des boutures saines de manioc pour lutter contre la mosaïque par la direction départementale de l'Agriculture. Il a aussi encouragé la société d'exploitation forestière CITB-Quator pour l'exécution du cahier de charges particulier dans le district de Madingo-Kayes. À propos de l'exploitation de l'or dans le district de Kakamoeka par la société First republic ressources, le président du conseil départemental a signifié que cette société dispose d'un permis de recherche mais pas d'un permis d'exploitation et encore moins de l'étude d'impact environnemental de cette activité.

Au cours de ces retrouvailles, quelques recommandations ont été formulées, notamment une étude sur les droits de sortie des grumes du département du Kouilou. Le conseil a, en effet, demandé au bureau exécutif de saisir la direction départementale des Transports terrestres afin de redynamiser les mécanismes de perception de cette taxe. Une autre recommandation a porté sur la mise en place d'une commission d'étude et d'instruction chargée d'élaborer le programme d'hygiène et d'assainissement du département.

Pendant dix jours, les conseillers départementaux du Kouilou ont examiné treize affaires au total, entre autres, le projet de délibération fixant le taux des droits d'obtention de l'autorisation préalable d'abattage des arbres et palmiers à huile dans le département; le projet de délibération fixant les taux de la taxe sur le contrôle des caractéristiques techniques des véhicules avant immatriculation ; le projet de délibération fixant le taux des centimes additionnels sur l'immatriculation des véhicules et engins divers au Kouilou et autres.

