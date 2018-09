Congo-Brazzaville: Conférence - Jcertif 2018 réunit des centaines de jeunes aux métiers du numérique

La huitième édition de Jcertif internationale, une conférence annuelle fondée sur le développement des TIC, rassemble, depuis le 27 septembre à Brazzaville, une forte communauté de développeurs, concepteurs de logiciels et d'entrepreneurs congolais et étrangers autour de nouvelles possibilités qu'offre le numérique.

Ouverte par le ministre des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, JCertif 2018 poursuit sa vocation de promouvoir et de vulgariser l'économie numérique à travers la formation et l'instauration d'un cadre professionnel d'échange. Après Pointe-Noire, l'année dernière, la communauté Jcertif internationale, en collaboration avec Oracle Corporation et Google, s'associe à l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (Arpce) ainsi qu'Airtel Congo pour tenir ce nouveau pari sur le thème « Vers les nouvelles possibilités du numérique ».

Une thématique inspirée par l'entrée, depuis plus de deux ans, de nouvelles technologies comme celles concernant l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Les deux concepts, selon Max Bombhel, président de Jcertif internationale, vont faire l'objet de démonstration et de développement d'application pendant les trois jours de la conférence.

« Nous sommes passés des applications dans le téléphone, à celles dans les nuages. En huit ans, nous avons accompagné des milliers de développeurs et inspiré toute une génération », a-t-il soutenu, lors de l'ouverture de la conférence.

Des centaines de jeunes congolais, entrepreneurs, étudiants et professionnels prennent part aux ateliers thématiques, à travers Jcertif conférence et Jcertif university, sur des thèmes variés comme l'intelligence artificielle, le data marketing automation, la transformation digitale, les interfaces naturelles, la machine Learning et bien d'autres. Des formations qui ont lieu grâce aux experts nationaux et ceux venus du Canada, du Cameroun, des Etats-Unis, de la France et de la Côte-d'ivoire.

Pour le ministre de tutelle, Léon Juste Ibombo, Jcertif constitue un cadre idéal pour permettre aux décideurs publics et privés, aux professionnels ainsi qu'au public d'échanger et de partager les expériences dans le domaine du numérique. La conférence, a-t-il souligné, offrira, à n'en point douter, aux entreprises et aux start-up la possibilité de se faire connaître et à assurer leur promotion.

« La promotion et la vulgarisation du numérique ne peuvent en aucun cas être l'apanage du gouvernement. Elles impliquent la participation de tous les acteurs pour accompagner le développement tant souhaité. Cette 8e édition de JCertif vient donc à point nommé », a appuyé le ministre.

Jcertif 2018 se tient grâce à la collaboration de plusieurs acteurs, en l'occurrence la société Airtel Congo. Il y a un an, en effet, cette société signait un partenariat avec l'association Yekolab - qui participe à l'organisation des Jcertif - une formation axée sur le développement des applications mobiles, d'entreprise, du web design et les technologies des objets connectés. En collaboration avec l'Arpce, plus de deux mille jeunes ont été formés et obtenu, l'année dernière, des certifications de participation. C'est dans le cadre de ce partenariat qu'Airtel est sponsor des Jcertif internationales avec l'ambition d'aider la jeunesse à se former dans le domaine des nouvelles technologies.

« Dans le cadre de notre politique de soutien à la formation, à l'intégration professionnelle et la valorisation des métiers dans les domaines porteurs comme les télécoms, notre société entend contribuer au renforcement des capacités des jeunes non qualifiés, à travers ces activités qui encouragent l'entrepreneuriat », a rappelé Benoit Janin, directeur général de la société.