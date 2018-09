Congo-Brazzaville: Mboté hip hop 2018 - La deuxième édition s'annonce avec chaleur

Ce 28 septembre à 19h, Biz Ice « Mosakoli Live show ». En première partie, après ses prestations remarquées au Masa ou à Dakar, le public découvrira Orakle, la puissante voix féminine du hip hop en RDC, dans la salle Savorgnan, l'entrée est gratuite. Le même jour à 21h30 à la Cafét, Noise Brazza Party ; DJ Noise joue à Paris, en Chine, etc. Et ce vendredi à la Cafét !

Au cours de cette édition, les jeunes talents issus des scènes tremplin de slam, de danses et musiques urbaines viendront se frotter aux stars du hip hop congolais, le temps d'une soirée (Makhalba Malechek, I Dance) et aux français éléments de M.A.S.S. Première création live, avec des musiciens, pour Biz Ice, précédée par la meilleure rappeuse de RDC, Orakle. Mokobé sera l'invité exceptionnel de l'événement.

En effet, suite aux scènes tremplin qui ont eu lieu les 4 et 5 septembre, Double R, Armée Street et Davistef auront la chance de partager la scène avec des artistes majeurs du rap congolais et français, le 29 septembre.

Après le grand succès de la première édition du festival des cultures urbaines en 2017, la deuxième monte en puissance. Au programme, trois scènes tremplin hip hop ; trois disciplines que sont le slam, danses et musiques urbaines. Il y aura du cinéma- des formations-, de la rencontre et des concerts.

