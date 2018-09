Congo-Brazzaville: Ligue 1 française - La semaine des joueurs de souche congolaise

La septième journée, disputée les 25 et 26 septembre, a vu quelques joueurs congolais présents sur l'aire de jeu.

L'attaquant Harrison Manzala a remplacé Capelle à la 68e mn, lors de la victoire du SCO d'Angers sur le terrain de Monaco (un but à zéro), le 25 septembre. Angers est huitième au classement avec dix points alors que Monaco est 18e, barragiste avec six points. Titulaire, Makengo a même été le second buteur du succès de Nice sur le terrain de Nantes par deux buts à un. De l'autre côté, on a noté la titularisation du belgo-congolais, Antony Limbombe, alors que Moutousamy qui a fait son apparition sur la pelouse à la 77e mn n'a pas pu changer le cours du match. Nice est onzième avec dix points et Nantes occupe la dixième position et relégable, avec cinq points.

Firmin Mubele est entré sur la pelouse à la 64e mn, à la place du belgo-congolais Leya Isekya (jeune frère de l'international belge de souche congolaise Michy Batshuayi), pendant la défaite de Toulouse à domicile face à Saint-Etienne (deux buts à trois). Côté stéphanois, Yannis Salibur est monté sur l'aire de jeu à la 73e mn et a inscrit le troisième but de Saint-Etienne à la 75e mn.

Toulouse est septième avec onze points et Saint-Etienne se retrouve à la sixième position avec douze points. Titulaire lors de la victoire de Lyon sur Dijon (trois buts à zéro), le milieu de terrain offensif Tanguy Ndombele a cédé sa place à la 64e mn à Pape Diop. Lyon est deuxième avec treize points, Dijon neuvième avec dix points. Yeni Ngbakoto et Jordan Ikoko sont restés sur le banc des remplaçants lors du match nul de Guingamp sur le terrain de Nîmes. Avec un petit point en sept journées, Guingamp est lanterne rouge de la Ligue1 française avec un petit point mais le promu Nîmes prend la douzième place avec neuf points.

Le jeune latéral gauche, Nsoki, était titulaire à l'occasion du large succès du Paris Saint Germain sur Reims par quatre buts à un. Le jeune milieu Christopher Nkunku est entré en jeu à la 59e mn, à la place de l'Allemand Draxler. Du côté de Reims, le jeune milieu Nolan Mbemba est apparu à la 81e mn, en remplacement de Romao. Le PSG caracole en tête du championnat avec vingt et un points, soit sept victoires en sept sorties. Reimps est quatorzième avec huit points.