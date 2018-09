Ile Maurice: Infrastructures à Bel-Ombre - De l'orange qui dérange

Plusieurs projets sont exécutés dans ce village mais ils le sont sans l'avis des habitants. C'est le constat d'un travailleur social qui agit aussi comme porte-parole à Bel-Ombre.

Depuis quelque temps, ce village est témoin d'une transformation car plusieurs projets y sont réalisés. Néanmoins, Julien Bergicourt, un jeune du village, qui est aussi le porte-parole des habitants, explique que ç'aurait été bien s'ils l'étaient en négociant avec les habitants. «C'est important que les habitants apportent leurs suggestions et leurs idées car cela nous concerne directement.»

Comme exemple, le jeune travailleur social souligne que depuis la semaine dernière, des travaux de nettoyage et d'embellissements sont faits à travers le village et sur la plage publique de Bel-Ombre.

«Nous avons été choqués de constater que des bornes ainsi que les toilettes publiques sur la plage ont été peintes avec la couleur orange. Tout le monde sait que cette couleur ne cadre pas du tout avec l'environnement. Ce n'est pas eco-friendly. Ils auraient pu choisir le vert ou le marron, entre autres», lance le jeune homme.

Tout est politisé

Pour lui, d'autres structures situées sur les ronds-points et les routes sont peintes de cette couleur. «Nous avons l'impression que tout est politisé et cela dérange énormément les habitants.» La semaine dernière, précise Julien Bergicourt, une fête s'est déroulée sur la plage publique et une bonne partie des habitants ont boycotté le programme pour signifier leur mécontentement.

Un autre point qu'il a soulevé est la rénovation du pont St-Martin. Au nom des habitants, il dit remercier les autorités pour cette amélioration car ce projet était attendu depuis longtemps. «Notre village a eu de gros problèmes d'inondations et il fallait refaire le pont. Toutefois, nous constatons qu'il est important de faire d'autres travaux pour qu'il n'y ait pas de refoulement d'eau et que le pont soit plus efficace.»

Juste à côté du pont, on trouve plusieurs mangliers, poursuit notre interlocuteur. «Ces plantes sont très importantes mais, en même temps, elles sont envahissantes. Ce serait faire œuvre utile si quelques-unes étaient transplantées dans d'autres lieux car avec ces plantes faisant obstruction, il y a des risques que les eaux pluviales refoulent vers le village. Nous en avons été témoins lors des dernières inondations et nous savons ainsi que ces travaux sont importants», précise Julien Bergicourt.

Il lance un vibrant appel aux autorités concernées pour que la voix des habitants soit entendue.