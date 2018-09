Ile Maurice: Paul Valery Perrine - «La décision d'Air Mauritius est une discrimination envers les Mauriciens d'origine rodriguaise»

Oui. Quelqu'un qui va à Rodrigues pour des raisons médicales est exempté. Mais premièrement, sur présentation de certificat médical. C'est quoi ça ? Ne sommes-nous pas mauriciens ? Et qu'en est-il des gens qui tombent malades pendant leur voyage à Maurice ? Il y a, aussi, par exemple, les étudiants qui font le va-et-vient entre Maurice et Rodrigues. Des étudiants qui font de la recherche, par exemple, qui n'ont pas des semestres fixes.

Paul Valery Perrine, en tant que citoyen et Rodriguais, a fait parvenir une plainte à l'Equal Opportunities Commission (EOC), mardi 25 septembre. La raison de son grief : la décision d'Air Mauritius d'imposer une date de retour aux passagers sur les vols de et vers Rodrigues.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.